Sorrentino: “Mi chiedo cosa ha fatto Gattuso alla Lazio”

L’ex portiere Stefano Sorrentino è rimasto stupito dalla Lazio di Gennaro Gattuso: ecco la sua intervista per la Domenica Sportiva.

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Le parole di Sorrentino nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Noi qua possiamo dire tutto quello che vogliamo. Come hai detto tu, la Lazio può arrivare in Champions. Ma farei soltanto una domanda a Gattuso: che cosa ha fatto lui per rendere la Lazio quello che stiamo vedendo?”

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