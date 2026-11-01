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INTERVISTE

Sorrentino: “Mi chiedo cosa ha fatto Gattuso alla Lazio”

Published

44 minuti ago

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Sorrentino intervista Lazio Gattuso

L’ex portiere Stefano Sorrentino è rimasto stupito dalla Lazio di Gennaro Gattuso: ecco la sua intervista per la Domenica Sportiva.

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Le parole di Sorrentino nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Noi qua possiamo dire tutto quello che vogliamo. Come hai detto tu, la Lazio può arrivare in Champions. Ma farei soltanto una domanda a Gattuso: che cosa ha fatto lui per rendere la Lazio quello che stiamo vedendo?”

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2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
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12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
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