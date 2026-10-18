Spalletti: “Ho il migliore secondo al mondo”

Dal momento che Luciano Spalletti è stato squalificato, in seguito al brutto episodio con Fabio Pisacane avvenuto al termine di Cagliari Juventus una settimana fa, il suo storico vice, Marco Domenichini, prenderà il suo posto in panchina per Juventus Lazio: Tuttosport lo ha intervistato prima della sfida.

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Spalletti è stato intervistato prima di Juventus Lazio su Domenichini, che lo sostituirà in panchina

“Mi fido ciecamente di Domenichini e sono tranquillo, perché so che verranno fatte tutte le scelte giuste”.

Ha detto Spalletti quando gli è stata comminata la squalifica dopo il faccia a faccia di Cagliari, evidenziando una reciproca stima che dura da decenni con il suo vice.

“Ho il migliore secondo al mondo e non lo cambierò mai”. Aveva detto precedentemente, ripercorrendo quasi 30 anni di carriera spalla a spalla, dai club alla Nazionale e dall’Italia alla Russia, sempre insieme a confrontarsi, confabulare e litigare, come spesso gli si vede fare a bordocampo. Il loro affiatamento sarà testato anche contro i biancocelesti, nel big match che chiuderà la domenica di A.

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