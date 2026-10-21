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INTERVISTE

Spalletti: “Con la Lazio abbiamo subito troppo”

Published

21 minuti ago

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Spalletti intervista Juventus Lazio 21 ottobre

Nell’intervista in conferenza stampa prima della sfida di Europa League, Luciano Spalletti è tornato sulla sconfitta della Juventus con la Lazio. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Spalletti su Juventus Lazio

“Noi che facciamo questo lavoro siamo figli dei risultati, io ho imparato ad essere equilibrato e lucido in questo ambito. Vincere ci rende felici, mentre ora noi siamo un po’ indietro. Il ragionamento che succede è quello di andare a scavare in profondità per trovare una reazione e dare di più. Non c’è una ragione per cui subiamo così tanto. Devi saper reagire a quelle che sono le necessità durante una partita. Non penso che dipenda da un singolo atteggiamento, ma in generale dal nostro modo di stare dentro le situazioni. Non penso che i numeri siano fondamentali, dobbiamo pensare a stare meglio dentro le conseguenze delle proposte avversarie”.

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