Spalletti dopo la Lazio: “Mi aspetto una reazione dalla Juventus”

Luciano Spalletti chiama la Juventus alla reazione, il tecnico ha ammesso che non è stato facile gestire la sconfitta con la Lazio ma chiede ai suoi giocatori di dare un segnale in Europa League: questa la sua intervista per Sky Sport prima della partita con il Rennes.

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Le parole di Spalletti nell’intervista dopo la sconfitta con la Lazio

“Ogni giorno produce roba nella testa delle persone. Ci si incontra e ci si scontra spesso, poi la sera si fa pulito sennò il giorno dopo la testa riproduce altra roba e diventa difficile gestirle tutte. Speriamo di aver fatto un po’ di pulito, si va a giocare la prossima partita e mi aspetto una reazione in base a quello che è venuto fuori dal dialogo con loro: mi hanno detto delle cose e molte mi sono piaciute, speriamo di metterle in pratica”

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