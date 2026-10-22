INTERVISTE
Spalletti dopo la Lazio: “Mi aspetto una reazione dalla Juventus”
Luciano Spalletti chiama la Juventus alla reazione, il tecnico ha ammesso che non è stato facile gestire la sconfitta con la Lazio ma chiede ai suoi giocatori di dare un segnale in Europa League: questa la sua intervista per Sky Sport prima della partita con il Rennes.
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Le parole di Spalletti nell’intervista dopo la sconfitta con la Lazio
“Ogni giorno produce roba nella testa delle persone. Ci si incontra e ci si scontra spesso, poi la sera si fa pulito sennò il giorno dopo la testa riproduce altra roba e diventa difficile gestirle tutte. Speriamo di aver fatto un po’ di pulito, si va a giocare la prossima partita e mi aspetto una reazione in base a quello che è venuto fuori dal dialogo con loro: mi hanno detto delle cose e molte mi sono piaciute, speriamo di metterle in pratica”
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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