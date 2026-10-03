Spicciariello: “La totale assenza di pianificazione è l’errore più grave di Lotito”

Il giornalista Franco Spicciariello ha rilasciato un’intervista per Radio Laziale dove, tra i diversi temi, ha anche analizzato gli errori più gravi compiuti da Claudio Lotito che non hanno permesso alla Lazio di crescere come squadre e come brand.

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Le parole di Spicciarello nell’intervista sulla Lazio di Lotito

“Lotito ha un problema di empatia, o ce l’hai o non ce l’hai. La totale assenza di pianificazione è l’errore più grave, dubito che riesca ad arrivare a pensare alla fine del campionato. Oltre alla totale non strutturazione della società che di fatto non ha dirigenti se non Fabiani e il segretario generale, due figure che devi avere per leggi. Il marketing non si fa in un’azienda che il marketing non vuole fare. Canigiani dieci anni fa disse di non avere budget. La società sopravvive con i diritti televisivi e, in parte, con il botteghino”.

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