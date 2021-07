Stadio, Matoni: “Due stadi per il calcio della Capitale”

- Advertisement -

SIMONETTA MATONE – Il magistrato Simonetta Matone, candidato prosindaco al Campidoglio insieme a Enrico Michetti per il Centrodestra, durante una dichiarazione pubblica in campagna elettorale ha parlato di stadi.

Simonetta Matone sugli stadi

“Due stadi per il calcio nella Capitale, uno per la Roma uno per la Lazio, non mi sembra chiedere la luna. A Londra ce ne sono sette, 5 per squadre di Premier e due per formazioni che militano in Championship. L’occasione della rinascita europea del calcio azzurro deve essere uno sprone. La proprietà americana della Roma può fare molto e il Coni con i privati possono salvare il mitico Stadio Flaminio, terreno di imprese storiche che sta cadendo a pezzi. Basta chiacchiere. I tifosi di Roma e Lazio hanno bisogno di una loro casa”.