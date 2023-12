Stankovic avvisa l'Inter: "Non sottovaluterei la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

STANKOVIC LAZIO INTER - Era la sua partita e sempre la sarà. Lazio - Inter per Dejan Stankovic ha un valore particolare. Roma e Milano sono state due tappe fondamentali della sua carriera. E ancora adesso, da allenatore del Ferencvaros, le ricorda volentieri. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista serbo ha provato a fare un pronostico sulla sfida di domenica sera.

Verso Lazio - Inter, parla Stankovic

"Non so come finirà la partita dell'Olimpico. Ma non sottovaluterei la Lazio. Sarà una sfida spettacolare, grazie anche ai moduli differenti. Notte bella, come è sempre stata quando c'ero io".