Stendardo: “La Lazio può ambire alla Champions, Gattuso è il vero valore aggiunto”

L’ex calciatore della Lazio, Guglielmo Stendardo, ha rilasciato un’intervista a Radio Laziale, per parlare del lavoro e delle ambizioni della squadra di Gattuso in queste prime giornate di campionato.

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L’intervista di Stendardo sulla Lazio di Gattuso

Sul momento della Lazio

“Cosa sta facendo la differenza nella Lazio? La società, l’allenatore e i giocatori sono tutti animati da una voglia di riscatto. Gattuso è il vero valore aggiunto. Ci sono giocatori che lo scorso anno non sono riusciti a dimostrare il proprio valore. Gattuso ha saputo dare motivazioni a questi ragazzi e ora i singoli stanno facendo la differenza”.

Sui singoli

“Zaccagni sta facendo Zaccagni, Tavares se è attento e determinato diventa uno dei migliori terzini d’Europa. Frattesi è stato un acquisto che fa la differenza e sottovalutato all’Inter. Scegliere la Lazio è stata una decisione positiva. Tutto questo porta al campionato che sta facendo questa squadra. La Lazio non sta vincendo le partite rubandole, ma per merito: giocando a calcio e divertendosi”.

Sulle ambizioni della Lazio

“Io credo che possa ambire alle prime quattro, ma deve mantenere questa continuità. Gli infortuni fanno la differenza perché la rosa non è profonda. Nell’undici può affrontare tutte. Se non dovesse avere troppi problemi se la giocherebbe con Inter, Roma, Como e Milan per un posto in Champions League”.

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