Stendardo: “Gattuso ha creato un gruppo fantastico”

In diretta radiofonica l’ex difensore Guglielmo Stendardo è tornato a parlare della sua Lazio e lo ha fatto all’indomani della vittoria contro la Juventus: in questa intervista per Radiosei ha fatto anche i complimenti a Gennaro Gattuso.

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Le parole di Stendardo nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Bisogna davvero fare i complimenti alla Lazio, in particolare a Gattuso che ha creato un gruppo fantastico. Difenfono ed attaccano insieme sempre con la stessa intensità. Ieri la Juventus è stata demolita sotto ogni punto di vista, l’ha riconosciuto anche Spalletti. Sono più i meriti della Lazio che i demeriti dei bianconeri, va riconosciuto.

Stendardo sulla Juventus

Penso che quella di ieri non sia un caso. La Lazio ha sempre emritato la vittoria, ha sempre legittimato. Il gioco è spumeggiante, mette in risalto una fase di non possesso a uomo sui riferimenti molto dispendiosa. Se quando non vai a cento all’ora riesci anche a gestire il ritorno degli avversari, allora si che diventi competitivo. Più passerà il tempo e più la squadra si abituerà a giocare con questa intensità, davvero un lavoro lodevole. C’è grande motivazione, c’è coralità, si gioca da squadra ed oltre ai risultati la squadra si diverte.

Stendardo sulla difesa

Ieri, onestamente, non ho visto un momento di difficoltà. Ho visto una Juve alle corde. Faccio fatica a trovare diverse occasioni pericolose della squadra di Spalletti. Ma soprattutto è il modo in cui stava in campo, difendeva ed attaccava. Provstgaard e Sutalo non stanno facendo rimpiangere Gila e Romagnoli. In queste partite sono stati abili in entrambi le fasi di gioco. I terzini stanno facendo molto bene, Tavares è tornato quello che conoscevamo. Mi sta stupendo davvero Belahyane. Raddoppia, è messo bene con il corpo, con Frattesi e Taylor formano un centrocampo di tutto rispetto”.

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