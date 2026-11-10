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INTERVISTE

Stendardo: “La Lazio si gioca la Champions, vi svelo il segreto di Gattuso”

Published

4 ore ago

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Gennaro Gattuso

L’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo si è espresso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sui reali obiettivi dei biancocelesti nell’attuale campionato di Serie A.

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Le parole di Stendardo sui reali obiettivi stagionali della Lazio.

“È una Lazio che sta andando oltre le aspettative, ma con pieno merito. Il suo segreto è la voglia di rivalsa che anima tutti, dall’allenatore ai giocatori. Gattuso sta aiutando a crescere ciascuno dei singoli. Basti vedere come si sono trasformati elementi quali Belahyane, Tavares, Noslin, lo stesso Mandas. E poi sono stati fatti acquisti di spessore, come Frattesi e Taylor che era arrivato a gennaio. Per lo scudetto vedo favorita l’Inter, ma la Lazio può giocarsi la Champions con Roma, Milan e Como”.

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