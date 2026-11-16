Sticchi Damiani: “Ammiro Gattuso, persona autentica”

A margine del Trofeo Italo Galbiati, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno dove ha parlato di Lazio e del tecnico Gennaro Gattuso.

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Le parole di Sticchi Damiani nell’intervista su Gattuso

“Lazio? Affronteremo una squadra molto forte e ben guidata da Gattuso, che conosco bene e che stimo molto, sia come tecnico che come uomo, in quanto è una persona vera, autentica. Ciò premesso, ho fiducia nel lavoro che Di Francesco svolge con il suo staff. Ho seguito la seduta di allenamento di sabato ed ho notato che tutti sono sul pezzo, con Coulibaly e Geubbels recuperati in pieno”.

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