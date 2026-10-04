INTERVISTE
Stramaccioni su Frattesi: “Completo, abile sia nel palleggiare che nell’attaccare gli spazi”
Andrea Stramaccioni ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Messaggero nella quale ha parlato del nuovo corso di Mancini alla guida della Nazionale Italiana, soffermandosi anche su alcuni singoli tra i quali il centrocampista della Lazio Davide Frattesi.
Leggi Anche: Napoli, altra tegola per Allegri: Favasuli rischia due mesi di stop, salterebbe la Lazio
Le parole di Stramaccioni sull’Italia e su Frattesi
“Sono sempre stato positivo su questo nuovo ciclo per questo mix: idee del CT, blocco storico e la freschezza dei nuovi. Cos’è cambiato veramente? La convinzione di andare nella strada indicata da Mancini. La squadra lo segue con grande applicazione.
Ero convinto che uno dei punti chiave per il CT fosse individuare velocemente l’alchimia del terzetto di centrocampo. Non parlo di individualità ma di caratteristiche. Tonali è completo, ha grande esperienza internazionale e come lui Barella. Fagioli è un play che gioca protetto da mezzala senza compiti difensivi estremi, e un terzo centrocampista, Frattesi, completo, abile sia nel palleggiare che nell’attaccante gli spazi. Un’identità precisa e riconoscibile che genera qualità e voglia di controllare il gioco, al di là del nome dei giocatori.”
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Cataldi di cristallo: ricadute su ricadute, ora il recupero di Danilo preoccupa
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Il recupero di Rovella è un’incognita: Nicolò fa fatica, lo stop si può allungare
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Sprint Dele-Bashiru, contro il Monza ci sarà: possibile anche un anticipo con la Juve Stabia
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Sirene dall’estero per Tavares: rischio per gennaio, per Lotito priorità al bilancio