Stramaccioni su Frattesi: “Completo, abile sia nel palleggiare che nell’attaccare gli spazi”

Andrea Stramaccioni ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Messaggero nella quale ha parlato del nuovo corso di Mancini alla guida della Nazionale Italiana, soffermandosi anche su alcuni singoli tra i quali il centrocampista della Lazio Davide Frattesi.

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Le parole di Stramaccioni sull’Italia e su Frattesi

“Sono sempre stato positivo su questo nuovo ciclo per questo mix: idee del CT, blocco storico e la freschezza dei nuovi. Cos’è cambiato veramente? La convinzione di andare nella strada indicata da Mancini. La squadra lo segue con grande applicazione.

Ero convinto che uno dei punti chiave per il CT fosse individuare velocemente l’alchimia del terzetto di centrocampo. Non parlo di individualità ma di caratteristiche. Tonali è completo, ha grande esperienza internazionale e come lui Barella. Fagioli è un play che gioca protetto da mezzala senza compiti difensivi estremi, e un terzo centrocampista, Frattesi, completo, abile sia nel palleggiare che nell’attaccante gli spazi. Un’identità precisa e riconoscibile che genera qualità e voglia di controllare il gioco, al di là del nome dei giocatori.”

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