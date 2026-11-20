Stramaccioni è stato interpellato da La Gazzetta dello Sport per esprimere il suo parere sulle big di Serie A e, in tal senso, ha parlato anche della Lazio di mister Gattuso: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Stramaccioni nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Io sono convinto che questa squadra meriti tutti i punti che ha, frutto di prestazioni serie e convincenti. La vittoria allo Stadium ha dato consapevolezza. Di certo Gattuso sta dimostrando agli scettici che al consueto temperamento ha unito le idee di gioco. Questa Lazio vince giocando in maniera propositiva”.

Stramaccioni sui singoli

“Questa Lazio ha diversi elementi che sicuramente possono fare ancora la differenza. Adesso tocca a Pedraza e Noslin. Sono loro ad avere il compito di non far rimpiangere una delle migliori coppie di fascia del campionato: Zaccagni e Tavares”.

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