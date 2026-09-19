Venezia, Stroppa: “Partita straordinaria contro una delle squadre più in forma”

Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, al termine della sfida del Penzo contro la Lazio, ha risposte alle domande dei giornalisti nella consueta intervista del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Stroppa a DAZN nell’intervista postpartita di Venezia Lazio

“No, non sono arrabbiato. Mi dispiace che non siamo riusciti a fare gol. Negli episodi potevamo sicuramente essere più bravi, ma chiaramente abbiamo procurato un rigore non realizzato, abbiamo subito un rigore, potevamo fare sicuramente meglio sulla palla laterale nel secondo gol. Ma che dire a questi ragazzi? Hanno lavorato benissimo oggi, hanno fatto una partita straordinaria contro una Lazio che è tra le più in forma del campionato, con delle qualità in campo veramente importanti. Per me, sinceramente, per il lavoro che facciamo, e che abbiamo fatto oggi, sono assolutamente orgoglioso della squadra”.

Sui pericoli nella sosta

“Non mi piace l’espressione coscienza pulita, vuol dire che mi toglierei dalle responsabilità. Qua è un lavoro che viene fatto tutti insieme, da parte della società, da parte del sottoscritto e anche dai ragazzi. Ci sono delle assenze importanti, oltre a Busio c’è Basic, che comunque doveva essere una pedina molto importante Dietro siamo sempre stati alla rincorsa di mettere in campo i giocatori migliori, ma purtroppo sono arrivati giocatori dietro un po’ fuori condizione. Alcuni, vedi anche Juan Jesus oggi, sono condizionati a giocare le partite. La squadra poi oggi con Juan Jesus ha mostrato una personalità e un modo di fare la partita sicuramente migliore rispetto alle precedenti, anche se poi le precedenti sono state sicuramente prestazioni importanti”.

Su come migliorare

“Come migliorare? Con il lavoro e la ripetitività del modo di poter calciare in porta, di doversi trovare a fare quelle cose lì. E’ lavoro, è continuità, è riprendere i giocatori e avere una qualità migliore anche durante gli allenamenti. Durante la sosta avremo la possibilità di recuperare i giocatori ancora più importanti. Detto questo si va avanti. Non credo che ci sia altra strada. Io sono davvero orgoglioso di come lavora la squadra e non può andare così, assolutamente non può andare così, perché le qualità ci sono, quindi bisogna continuare a lavorare. Juan Jesus prende il gol non perché è fuori condizione, perché ha fatto una partita eccezionale, forse un pochino di mestiere, però succede un episodio e abbiamo preso il gol”.

Sull’episodio del rigore

“Sì, non volevo che andassero avanti a discutere, quindi ho tagliato corto e ho deciso di far calciare a Yeboah, che anche in passato ha calciato, quindi forse ho sbagliato anche lì”.

Le parole di Stroppa a Sky nell’intervista postpartita di Venezia Lazio

“Esonero? lo se fossi la presidenza non manderei via l’allenatore perché c’è un lavoro straordinario da fare in maniera seria. Ma non decido io. Mi dispiace non avere più scelte a disposizione ma so che lavoro faccio, vedremo dove andrà il giudizio”.

Sugli episodi

“Sugli episodi non posso dire nulla. Sì, forse giusto sul gol di Noslin dove eravamo in marcatura, il cross era lento, forse poteva uscire il portiere. L’errore sul rigore può succedere”.

Sui gol subiti e quelli non segnati

“E’ chiaro che il pensiero va a fare qualche gol in più che potevano darci una classifica diversa. Detto questo però non c’è altro modo di poter lavorare. La partita è stata preparata benissimo contro una delle squadre più forti del campionato, io non ho avvisaglie negative. Ma è chiaro che i numeri sono disastrosi”.

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