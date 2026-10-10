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INTERVISTE

Stroppa torna sulla Lazio: “Abbiamo dimostrato una grande crescita, gli errori sono stati decisivi”

Published

3 ore ago

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Stroppa intervista Lazio Venezia 10 ottobre

L’allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa, è tornato sulla sconfitta contro la Lazio nell’intervista prima della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Stroppa su Venezia Lazio

“Come affronteremo l’Atalanta? Con la nostra idea, con la nostra identità. Mi sembra che l’identità non sia mai mancata, anzi. Anche nella sfida con la Lazio la squadra ha mostrato una notevole crescita, è chiaro che bisogna limare degli errori. Errori nel non prendere dei gol e nella capacità di farli. Dico cose scontate, ma si lavora per migliorare i numeri, che sono fondamentali. Per le prestazioni sono soddisfatto, l’insoddisfazione da parte mia e dei calciatori c’è per la classifica che non rispecchia quello che la squadra meriterebbe”.

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7 Juventus 10 5
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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
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18 Fiorentina 4 6
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