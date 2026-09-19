INTERVISTE
Stroppa: “Le assenze pesano, ma i sostituti possono fare bene”
Il tecnico Giovanni Stroppa ha parlato così, nell’intervista che ha concesso prima dell’inizio di Venezia Lazio, match valido per la quinta di Serie A del campionato 2026-2027.
Leggi anche: “Intercettazione Lotito Di Giovambattista: “Vorrebbero piazzare la Lazio per 30 milioni”
L’intervista al tecnico Stroppa prima di Venezia Lazio
“La settimana, l’abbiamo trascorsa molto bene. Focus su entrambe le fasi, miglioriamo la realizzazione di quello che creiamo e aumentiamo l’attenzione in fase difensiva. Le assenze naturalmente pesano, ma mi auguro che chi li sostituirà stasera faccia molto bene”.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|Cagliari
|12
|5
|4
|Como
|10
|4
|5
|LAZIO
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI3 giorni ago
Cataldi in gruppo: contro il Venezia spera in uno spezzone
-
NOTIZIE2 giorni ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Icardi, il Brasile prende forza ma attenzione a Juve o Milan
-
NOTIZIE3 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato