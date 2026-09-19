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INTERVISTE

Stroppa: “Le assenze pesano, ma i sostituti possono fare bene”

Published

3 ore ago

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Giovanni Stroppa

Il tecnico Giovanni Stroppa ha parlato così, nell’intervista che ha concesso prima dell’inizio di Venezia Lazio, match valido per la quinta di Serie A del campionato 2026-2027.

Leggi anche: “Intercettazione Lotito Di Giovambattista: “Vorrebbero piazzare la Lazio per 30 milioni

L’intervista al tecnico Stroppa prima di Venezia Lazio

“La settimana, l’abbiamo trascorsa molto bene. Focus su entrambe le fasi, miglioriamo la realizzazione di quello che creiamo e aumentiamo l’attenzione in fase difensiva. Le assenze naturalmente pesano, ma mi auguro che chi li sostituirà stasera faccia molto bene”.

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# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 Cagliari 12 5
4 Como 10 4
5 LAZIO 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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