Tacchinardi: “La Lazio è una grande squadra, ma come gioco offensivo le manca qualcosa.”

INTERVISTA TACCHINARDI – Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la vittoria della Juventus contro la Lazio. Ecco le parole dell’ex difensore.

Le parole di Tacchinardi

“Sono rimasto stupito dalle lamentele dei laziali sui rigori, il fallo su Muriqi non mi è sembrato ci fosse. La Lazio è una grande squadra, ma come gioco offensivo le manca qualcosa. Kulusevski? Lo conosco bene, so che può fare molto di più, ma dovrebbe essere molto più cattivo e determinante. Deve tirare fuori più cattiveria agonistica. Chiesa è un giocatore pazzesco, il più forte che Allegri ha a disposizione”.

