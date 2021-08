Tacchinardi su Sarri: “Ha grande carisma, sono curioso di vedere Felipe Anderson”

- Advertisement -

TACCHINARDI SARRI – Ai microfoni di TMW Radio Alessio Tacchinardi non ha perso occasione per elogiare le qualità di Maurizio Sarri come allenatore. L’ex centrocampista della Juventus continua a considerare la Lazio come una seria candidata al titolo, sia per i giocatori che ha e sia per il tipo di gioco che avrà sotto la guida di Maurizio Sarri.

Tacchinardi su Sarri

“A prescindere dalla bellezza di certi allenatori, Sarri ha delle qualità tecniche ma il carisma e la personalità incredibile. Tare ha un lavoro difficile perché il mercato ha bisogno ancora di qualcosa. Avere un richiedente come Sarri impone di dargli ancora qualche profilo in più. La Lazio può essere protagonista, deve mettere in rosa un sostituto di Correa e dare a Sarri una squadra competitiva. Sarà un campionato bellissimo”.

Su Felipe Anderson

“Restando sulla Lazio, mi interessa molto capire Felipe Anderson e Immobile, che sono un po’ i punti di domanda. Il brasiliano deve trovare continuità e su Ciro voglio capire come si adatterà a questo 4-3-3 mai veramente congeniale a lui. Mi incuriosisce capire come risolverà questi miei due dubbi”.