Tare: “Felice per la Lazio di oggi. Ho un legame forte con questo club. Senza il Covid avremmo vinto lo scudetto”

L’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Unplugged nella quale ha parlato dei suoi anni in biancoceleste e della stagione attualmente in corso con Gennaro Gattuso al timone della squadra.

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Le parole di Tare sulla Lazio nell’intervista a Sky Calcio Unplugged

Sulla Lazio di oggi e Gattuso

“Sono felice per la Lazio di oggi. La società ha creato una squadra competitiva e ha scelto Gattuso, che ha creato un clima positivo: tutti gli vogliono bene. Questa è una società con grande storia, rimarrò sempre legato alla Lazio. Ho un legame forte con questo club. Se ho mai valutato Gattuso alla Lazio? Abbiamo avuto degli approcci ma era più un’idea di Lotito. Conosco Rino, ho un rapporto molto bello con lui. Sono molto contento per lui.”

Lo scudetto mancato nell’anno del Covid

“Se avremmo vinto il campionato nel 2019/20 senza Covid? Penso di sì. Era una storia molto bella. Prima della pandemia eravamo devastanti, dopo 20′ eravamo già 2-0 o 3-0 per noi. All’inizio della stagione parlai con Simone e mi disse: ‘Igli, sei preoccupato?’. E io: ‘Io per niente, sono straconvinto che lotteremo per vincere lo Scudetto’. E lui: ‘Ma tu sei matto’. E io: ‘Fidati che sarà un’annata particolare ma molto bella per noi.

Dopo il 3-0 contro il Milan dissi ai giocatori: ‘Ricordate che nella vita è fondamentale crederci fino in fondo. Ci dobbiamo credere. Se non vinciamo, quando ci rivedremo diremo tutti: che peccato, potevamo vincere quello Scudetto’. E quando ho rivisto Milinkovic-Savic un po’ di tempo dopo lui mi ha detto: ‘Che peccato Igli, mi ricordo che ci avevi detto di crederci fino in fondo. Mi spiace’. Ma questo fa parte di un percorso. I ragazzi hanno bisogno di fiducia: quando qualcuno non crede in te devi essere bravo ad andare avanti. Il progetto Atalanta è stato meraviglioso perché da una squadra di provincia si sono fatti un nome nel calcio importante.”

Su Immobile

“Penso che Immobile sia un ragazzo unico. Molto sensibile, aveva bisogno dell’ambiente che gli dava fiducia. E poi è stato straordinario, ha scritto la storia della Lazio. Un giocatore irripetibile. Muriqi? Parliamo di un centravanti fenomenale per il modo di interpretare il gioco e nella Lazio, per vari motivi, non ha dato quello che poteva dare. Aveva un aereo privato con destinazione Parigi al PSG. Ma lui ha rifiutato per venire alla Lazio. Ha rifiutato anche più del doppio di stipendio che gli è stato proposto da altre parti per venire in Italia.”

Su Klose

“Klose? Aveva l’ambizione di giocare il Mondiale 2014 e all’epoca nessun club gli dava un contratto con più di un anno. C’erano Galatasaray, Valencia, ma sempre per un anno. Io gli ho dato un contratto di tre anni, ho convinto anche Lotito. Quando abbiamo firmato tutti mi hanno massacrato perché stavamo pagando uno di 32 anni che aveva vissuto un anno negativo con qualche infortunio. Ma dopo il primo/secondo allenamento tutti hanno capito che era un fuoriclasse.”

Su Inzaghi e il cambio di ruolo alla Lazio

“Con Inzaghi ho un legame molto speciale, abbiamo giocato insieme. Ha intrapreso una carriera che per tanti era una sorpresa ma per me mai. La reputo una persona molto curiosa, intelligente nella gestione. Poi è cresciuto tanto con l’esperienza alla Lazio e all’Inter. Quando tornerà, non so se in Italia o all’estero, penso che sarà un allenatore completo. L’esperienza più bella che ho vissuto? Con Delio Rossi. Ero giocatore con lui per tre anni e quando Lotito gli comunicò che io sarei stato il nuovo DS lui rimase sorpreso e disse ‘allora mi vuoi mandare via?’. Cambiare da giocatore a diventare “il capo di un allenatore” era una sorpresa anche per me, non mi aspettavo questa scelta di Lotito.”

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