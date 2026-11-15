Tassotti: “Stupito dall’avvio della Lazio, ho visto come lavora Gattuso”

Ai microfoni di Sportitalia l’ex calciatore del Milan Mauro Tassotti si è espresso sull’avvio di stagione spumeggiante della Lazio di Gattuso.

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Le parole di Tassotti sull’avvio di stagione della Lazio.

“Mi sorprende l’andamento della Lazio, perché non credo ci fosse qualcuno che dopo tutte queste giornate di campionato potesse pensare di vederla in testa alla classifica. Gattuso? So che lavora bene, io l’ho visto. Ha una grandissima passione ma ha anche competenze. Rino è bravo e sono contento che lo sta dimostrando in un contesto molto complicato e difficile: dalla situazione del mercato a quella dei tifosi, lui è riuscito far diventare anche quello una forza”.

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