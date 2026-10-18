Tavares: “Gattuso ha portato fiducia, si vede in campo che siamo uniti”

Il terzino della Lazio Nuno Tavares ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn nel postpartita della sfida dello Stadium contro la Juventus.

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Le parole di Tavares nell’intervista post Juventus-Lazio

“Gattuso ha cambiato tanto la squadra, il modo di fare gruppo. Ha portato fiducia, per me è troppo importante più della tattica. Si vede in campo che siamo uniti e che facciamo cose giuste. Questa settimana abbiamo fatto un lavoro tremendo, abbiamo fatto una bella partita. Rapporto con Gattuso? Mi ha detto che devo andare, è quello che ho fatto e che mi piace fare. Mi dice di andare e che posso fare quello che voglio.”

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