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INTERVISTE

Tavares: “Abbiamo fatto una bella partita: non dobbiamo mollare”

Published

1 ora ago

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Nuno Tavares

Nell’intervista rilasciata al termine di Lazio Genoa, sfida valida per il turno 2 di campionato, il biancoceleste Nuno Tavares ha raccontato così le sue sensazioni nel corso della sfida.

Leggi anche: “Gattuso: “Contro il Genoa partita tosta. Pinamonti? Chi viene lo fa per il progetto

Le parole di Tavares nell’intervista dopo la conclusione di Lazio Genoa

“Abbiamo fatto una bella partita. Tutta la squadra. Sappiamo che non dobbiamo mollare. Stiamo lavorando tutti i giorni per questo. Provo a migliorarmi tutti i giorni, sto lavorando tanto per star al 100% anche fisicamente. Così è tutto un altro Nuno”.

“Cosa ci sta dando Gattuso? Fiducia, siamo uniti. Non è tanto la tattica, ma l’unione del gruppo. Vediamo cosa riusciremo a fare”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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