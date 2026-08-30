INTERVISTE
Tavares: “Abbiamo fatto una bella partita: non dobbiamo mollare”
Nell’intervista rilasciata al termine di Lazio Genoa, sfida valida per il turno 2 di campionato, il biancoceleste Nuno Tavares ha raccontato così le sue sensazioni nel corso della sfida.
Leggi anche: “Gattuso: “Contro il Genoa partita tosta. Pinamonti? Chi viene lo fa per il progetto”
Le parole di Tavares nell’intervista dopo la conclusione di Lazio Genoa
“Abbiamo fatto una bella partita. Tutta la squadra. Sappiamo che non dobbiamo mollare. Stiamo lavorando tutti i giorni per questo. Provo a migliorarmi tutti i giorni, sto lavorando tanto per star al 100% anche fisicamente. Così è tutto un altro Nuno”.
“Cosa ci sta dando Gattuso? Fiducia, siamo uniti. Non è tanto la tattica, ma l’unione del gruppo. Vediamo cosa riusciremo a fare”.
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