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INTERVISTE

Taylor: “Con Gattuso pressing e gioco, vuole una mentalità da killer”

Published

37 minuti ago

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Taylor intervista Lazio Gattuso

Kenneth Taylor, in una lunga intervista rilasciata al portale Voetbal Primeur, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del nuovo corso della Lazio di Gattuso e del suo addio all’Ajax: ecco le sue parole.

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Le parole di Taylor nell’intervista sulla Lazio e Gattuso

“Ho fatto progressi in questo senso. Con Gattuso giochiamo un calcio basato sui passaggi, con un pressing alto. Vuole che mi occupi della costruzione del gioco e si aspetta che io sia il primo elemento in fase offensiva. Giochiamo molto uno contro uno, e lui vuole una mentalità da killer in queste situazioni.

I duelli sono fondamentali. Si corre molto? Sì, ma mi piace. Copro molto più terreno, soprattutto ad alta intensità. In Italia si segna poco. Abbiamo vinto le prime partite 0-1, 1-0 e 1-2. Ci sono meno occasioni da gol. Però, in questa stagione stiamo creando molto di più. E le cose stanno già andando meglio”.

Taylor sul suo addio all’Ajax

“È stato bello lasciare l’Olanda e trasferirmi in un nuovo ambiente. Sia a livello personale che calcistico, per crescere ulteriormente. È stimolante. La mia famiglia viene a trovarmi di tanto in tanto. Non succede sempre all’improvviso, ma quando sono qui, mi fa piacere”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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