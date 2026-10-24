INTERVISTE
Taylor: “Grande gruppo, lottiamo ognuno per l’altro”
Il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor ha concesso un’intervista ai microfoni dei bordocampisti nel postpartita della sfida dell’Olimpico vinta contro il Parma 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni.
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Le parole di Taylor a DAZN nell’intervista postpartita di Lazio Parma
“La gara è stata difficile, il Parma si è chiuso e noi eravamo troppo frettolosi nel primo tempo. Poi siamo rimasti calmi e abbiamo meritato la vittoria, anche se non è stata la nostra miglior partita. Gattuso ha creato un grande gruppo, lottiamo ognuno per l’altro. Speriamo di continuare così”.
Le parole di Taylor a Sky nell’intervista postpartita di Lazio Parma
“Cos’è cambiato tra primo e secondo tempo? Nel primo tempo è stato decisivo Mandas, nel secondo eravamo più calmi, siamo usciti meglio, abbiamo fatto le cose migliori. Obiettivo della Lazio? Pensiamo partita dopo partita, è importante pensare solamente al prossimo impegno, ora la testa è solo sul Sassuolo”.
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