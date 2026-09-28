Taylor: “Stadio vuoto con la Serbia? Con la Lazio è la stessa cosa”

Il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor è sceso in campo con la maglia dell’Olanda nel secondo tempo della gara di Nations League contro la Serbia: le sue parole nel post partita.

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Le parole di Taylor nel post partita di Olanda Serbia.

“Stadio vuoto con la Serbia? Per noi alla Lazio la situazione è la stessa. È un vero peccato, è frustrante, perché credo che i tifosi possano darti quel qualcosa in più, specialmente quando giochi in casa. Sono comunque felice di aver giocato”.

Taylor su Xavi.

“Xavi è uno dei migliori centrocampisti di sempre. Sono praticamente cresciuto guardando quel Barcellona. All’Ajax, erano loro i modelli di riferimento che ci venivano indicati. Ora qui c’è grande entusiasmo e soddisfazione da parte di tutti, anche se è la prima volta che lavoriamo insieme. Non è che lui possa fare magie e farci fare tutto alla perfezione sin da subito, ma i principi di gioco che vuole trasmetterci sono molto adatti a noi. Si tratta solo di metterli in pratica il più possibile. Ma col tempo miglioreremo.

La Serbia ha una squadra molto valida e ostica, che gioca con la difesa a cinque. Ma alla fine abbiamo vinto 2-1 e portato a casa i tre punti. È questo che conta di più. La chiamata di Xavi? Sapevo di essere nella lista dei pre-convocati. Dire che me lo ‘aspettassi’ forse è eccessivo, ma ovviamente ci spero sempre. Ora le cose alla Lazio vanno bene e sono felicissimo di essere tornato qui”.

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