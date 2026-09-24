Taylor: “Olandesi della Roma? Neanche a cena fuori, qui non si può. Sul rigorista…”

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio e della nazionale olandese, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Voetbal Primeur nella quale ha parlato anche del lavoro di Gattuso, si è soffermato anche sulle gerarchie per calciare i rigori in squadra e sulla rivalità/amicizia con gli olandesi della Roma.

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Le parole di Taylor nell’intervista sugli olandesi della Roma

“Tanti giocatori olandesi alla Roma e alla Lazio? Riusciamo a malapena a mangiare fuori insieme (ride, ndr.). I tifosi non sarebbero contenti se lo facessimo in pubblico. È stata la prima cosa che mi ha detto Rensch quando sono arrivato, che è una cosa che proprio non si fa. Qui alla Lazio anche Gudmundsson parla olandese”.

Taylor sui rigoristi alla Lazio

“Se sono il rigorista? No, quello è Zaccagni, il capitano. Io sono il secondo in lista. Ne ho calciati due ma durante la serie finale, non nei novanta minuti”.

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