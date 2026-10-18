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INTERVISTE

Taylor: “Stasera vogliamo vincere in uno stadio importante”

Published

43 minuti ago

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Kenneth Taylor ha parlato poco prima del fischio di inizio del big match contro la Lazio sia ai microfoni di DAZN che di LazioStyle.

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Le parole di Taylor a pochi minuti dal fischio di inizio di Juventus Lazio ai microfoni di DAZN.

“Ci ricordiamo di quella partita, c’è del rammarico perché stavamo vincendo. Ovviamente vogliamo vincere stasera, la Juve è una grande squadra e dobbiamo mostrare le nostre qualità in uno stadio importante. I gol? Faccio del mio meglio per segnare, gioco un po’ più basso per legare il gioco della squadra ma spero di segnare stasera e di avere le mie occasioni”.

Taylor ai microfoni di Laziostyle.


“Siamo in un gran stadio, molto bello. E bella è anche la partita, spero in una bella serata. Abbiamo avuto una lunga settimana, penso ci siamo preparati nel modo giusto e abbiamo fatto un buon lavoro. Sta a noi dimostrarlo in campo stasera. Gattuso? Mi piace, gioca un calcio che piace a tutti in squadra. Stiamo giocando bene e spero potremo continuare così”.

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