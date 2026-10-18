INTERVISTE
Taylor: “Stasera vogliamo vincere in uno stadio importante”
Kenneth Taylor ha parlato poco prima del fischio di inizio del big match contro la Lazio sia ai microfoni di DAZN che di LazioStyle.
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Le parole di Taylor a pochi minuti dal fischio di inizio di Juventus Lazio ai microfoni di DAZN.
“Ci ricordiamo di quella partita, c’è del rammarico perché stavamo vincendo. Ovviamente vogliamo vincere stasera, la Juve è una grande squadra e dobbiamo mostrare le nostre qualità in uno stadio importante. I gol? Faccio del mio meglio per segnare, gioco un po’ più basso per legare il gioco della squadra ma spero di segnare stasera e di avere le mie occasioni”.
Taylor ai microfoni di Laziostyle.
“Siamo in un gran stadio, molto bello. E bella è anche la partita, spero in una bella serata. Abbiamo avuto una lunga settimana, penso ci siamo preparati nel modo giusto e abbiamo fatto un buon lavoro. Sta a noi dimostrarlo in campo stasera. Gattuso? Mi piace, gioca un calcio che piace a tutti in squadra. Stiamo giocando bene e spero potremo continuare così”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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