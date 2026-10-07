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INTERVISTE

Teodori: “Protesta laziali? In Italia dei caduti dalle nuvole fanno finta di non comprenderne il senso”

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2 ore ago

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Stadio Olimpico di Roma Lazionews.eu

Gianluca Teodori ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale ha parlato della protesta dei tifosi verso la proprietà della Lazio e di come appare a chi non è un sostenitore dei biancoceleste.

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Teodori sulla protesta dei tifosi biancocelesti

“Mi sono fatto un’idea sulle reazioni alla protesta in Italia: non c’è più la comprensione del passato e, sia al Nord sia in una parte di Roma, si fa finta di non capire il vero senso della contestazione. Io rispetto tutti, compreso chi sceglie di andare allo stadio oggi perché avrà le sue valide ragioni e non sono certo tra quelli che esultano quando la Lazio va male. Ho una visione ben diversa. Tuttavia, ci sono alcuni che fingono di non comprendere e manifestano uno stupore di facciata che fa arrabbiare l’80% dei laziali.

Questi caduti dalle nuvole spesso sono colleghi di un’altra fede calcistica che sperano semplicemente che la situazione della Lazio rimanga questa, pur sapendo benissimo che la protesta va ben oltre il semplice risultato del campo. Certo, l’immagine dell’Olimpico vuoto non è bella, ma stride fortemente con la volontà di Federazione e Lega di rilanciare l’immagine del calcio italiano. I laziali, d’altronde, in trasferta continuano ad andare in massa, quindi la direzione della protesta mi sembra del tutto evidente. La narrazione attuale è distorta e dimentica volutamente più di un elemento.”

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