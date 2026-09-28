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INTERVISTE

La rivelazione di Teotino: “Vi dico perché Gattuso ha detto no a Icardi!”

Published

2 ore ago

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Teotino intervista Gattuso Icardi Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato del possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi e, nello specifico, ha raccontato il motivo per cui Gattuso ha detto di no al suo arrivo alla Lazio. 

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Le parole di Teotino nell’intervista sul no di Gattuso a Icardi alla Lazio

“Se Icardi può tornare in Serie A? Sta cercando di offrirsi un po’ a tutte le squadre disponibili, vedremo se ci sarà qualcuno che avrà un problema di gol un po’ più avanti. Certamente non viene gratis. Certamente è un giocatore che nelle ultime stagioni quasi mai ha giocato partite intere. Anche nel Galatasaray subentrava. Bene, ma subentrava.

Ha un passato che è un passato importante, un passato eccellente. Per cui dentro uno spogliatoio avrebbe un certo peso e potrebbe rompere determinati equilibri. Che poi è la ragione per cui Gattuso si è opposto al suo arrivo alla Lazio nel momento in cui aveva scelto di far fare centravanti Pinamonti e comunque di tenere altri giocatori che possono giocare in quel ruolo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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