INTERVISTE
La rivelazione di Teotino: “Vi dico perché Gattuso ha detto no a Icardi!”
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato del possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi e, nello specifico, ha raccontato il motivo per cui Gattuso ha detto di no al suo arrivo alla Lazio.
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Le parole di Teotino nell’intervista sul no di Gattuso a Icardi alla Lazio
“Se Icardi può tornare in Serie A? Sta cercando di offrirsi un po’ a tutte le squadre disponibili, vedremo se ci sarà qualcuno che avrà un problema di gol un po’ più avanti. Certamente non viene gratis. Certamente è un giocatore che nelle ultime stagioni quasi mai ha giocato partite intere. Anche nel Galatasaray subentrava. Bene, ma subentrava.
Ha un passato che è un passato importante, un passato eccellente. Per cui dentro uno spogliatoio avrebbe un certo peso e potrebbe rompere determinati equilibri. Che poi è la ragione per cui Gattuso si è opposto al suo arrivo alla Lazio nel momento in cui aveva scelto di far fare centravanti Pinamonti e comunque di tenere altri giocatori che possono giocare in quel ruolo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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