Il tifo organizzato: “Nessuna tregua con chi non si vuole più!”

Non si è fatta attendere la risposta del tifo organizzato alla richiesta di tregua portata avanti da Fabiani: ecco la posizione ufficiale di parte dei tifosi, come annunciata in un’intervista a Radio Laziale.

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Le parole del rappresentante del tifo organizzato nell’intervista sulla richiesta di tregua

“Fabiani? Il problema sta nelle sue parole. Non c’è da firmare una tregua, non abbiamo due vedute diverse. Si tratta che i tifosi non vogliono più quel presidente. Non ci può essere tregua con chi non si vuole più. Tanti giornali vogliono ridurre la protesta al tasso tecnico della squadra, ma non è così, è qualcosa di molto più radicato e dentro di noi. Noi siamo contentissimi di essere primi, speriamo di continuare così fino a fine anno”.

Sulla partecipazione allo sciopero

“A svuotare lo stadio non è solo il tifo organizzato, che è composto da 3-4mila persone. Ci sono dei piccoli gruppi, dei nuclei che hanno fatto la stessa scelta. E così si arriva a 45mila persone. La nostra è una protesta sacrosanta, giusta, spontanea. E dall’altra parte non vogliono ammetterlo, ma mettono in giro voci finte o altro. Quando una parte chiacchiera più dell’altra, evidentemente è in difficoltà”.

Sul sostegno alla squadra

“Noi ci siamo sempre, in trasferta non siamo mai meno di 5mila. Il sostegno ai ragazzi lo stiamo dando sempre. Noi stiamo tutti dalla loro parte, tifiamo per loro e li sosteniamo. Stiamo sostenendo una battaglia sacrosanta che va ben oltre l’affetto e la stima che si meritano i giocatori e l’allenatore, loro si meritano il mondo più di tante altre squadre del passato. Noi ci siamo sempre, in trasferta li facciamo giocare in casa. A Roma poi c’è una battaglia che è sacra, e i giocatori lo sanno. Noi non abbiamo mai chiesto nulla a loro”.

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