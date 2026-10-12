Il Tifo organizzato: “Questa volta contro la Juventus ci saremo al gran completo!”

Il Tifo organizzato della Lazio, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale nel corso della rubrica Match Day, ha annunciato che sarà presente al gran completo nella trasferta di Torino contro la Juventus.

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Le parole del tifo organizzato nell’intervista su Juventus Lazio

“Saremo presenti a Torino al gran completo. Avevamo pensato a una scenografia, ma purtroppo non la potremo fare perché i tifosi della Juventus non saranno presenti dall’altra parte, non ci è sembrato opportuno. Non potendo seguire la Lazio in casa, decidiamo di presenziare anche in questa trasferta che gli anni scorsi ha visto molte problematiche a livello di gestione dell’ordine pubblico e che ci aveva spinto a non andare“.

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