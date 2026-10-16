Juventus-Lazio, l’appello del tifo organizzato: “Coloriamo il settore”

Saranno circa duemila i tifosi della Lazio presenti allo Stadium domenica sera per la partita con la Juventus, per l’occasione il tifo organizzato ha chiesto ai presenti di colorare di biancoceleste il settore ospiti: questa l’intervista per Radio Laziale.

LEGGI ANCHE: Spalletti contro Gattuso, uno è imbattuto e l’altro sogna il record

Le parole del tifo organizzato nell’intervista su Juventus-Lazio

“Siamo i primi a essere dispiaciuti per non avere il rivale davanti, per rispetto non faremo nessuno spettacolo.Ovviamente canteremo, non i cori contro i padroni di casa perché quando non c’è il rivale è inutile. Coloriamo il settore: bandiere, sciarpe e stendardi soprattutto. Cerchiamo di colorare e di fare la curva di casa in trasferta”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP