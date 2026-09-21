Tifo organizzato: “La nostra è una protesta pura, solo denigrazioni da certa stampa”

Il tifo organizzato della Lazio, dopo aver pubblicato il comunicato ufficiale, è anche intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale per spiegare ulteriormente la loro posizione in merito alla protesta portata avanti contro Lotito e la loro totale estraneità in relazione all‘indagine della Procura di Roma.

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Le parole del tifo organizzato nell’intervista sulla protesta e sull’indagine

“Il comunicato ha parlato chiaro ma ci teniamo a ribadire ulteriormente quanto già scritto. La purezza della nostra protesta non è in discussione, anche se una certa stampa ha messo in atto una campagna denigratoria nei nostri confronti. Il messaggio è molto esplicativo, però ci tenevamo a ribadire che noi abbiamo fatto tutto quanto nella massima purezza e nella massima correttezza. Purtroppo noi non siamo più empaticamente legati a questa società. Nessuna collusione, nessun legame con alcuna azione illecita”.

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