Tifo organizzato: “Contro il Sassuolo saremo in 10mila, faremo qualcosa di mai visto”

Dopo l’annuncio in vista della sfida contro il Parma, il tifo organizzato della Lazio è intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale per parlare anche di ciò che si sta organizzando per la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Ecco le parole di Sandro “Il Cinese”, rappresentante del tifo biancoceleste.

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Le parole del tifo organizzato nell’intervista su Sassuolo Lazio

“Sassuolo sarà una trasferta da 10 mila tifosi. Follia totale, ma è stupendo. Il laziale è folle per antonomasia. Portate bandiere, stendardi, riempite le macchine dei vostri colori, presentiamoci a Reggio Emilia con uno spettacolo degno del nome dei laziali. Faremo qualcosa di meraviglioso come sempre.

Ogni chilometro che stiamo facendo è un atto d’amore. Non ci spaventa niente e nessuno per amore della Lazio. Vogliamo far vedere che il tempo che dedichiamo alla Lazio è fondamentale, è vita, ed è ciò che farà rimanere in vita i tifosi della Lazio. Ci manca l’ossigeno, ma il nostro amore rimane vivo. Invito tutti a partecipare in massa e a dimostrare anche all’esterno quanto amore abbiamo per questa squadra”.

Il tifo organizzato su Lazio Parma

“Saremo ad incitare la squadra, darle la degna accoglienza anche a Roma lontano dal settore ospiti. Tutto al contrario (ride, ndr). Saremo lì sotto quella che è casa nostra. Abbiamo avuto la conferma che il pullman passerà sotto la Curva Nord. All’uscita della Nord la squadra troverà la propria gente, credo che sarà una cosa bellissima. Portate famiglie, bambini, stendardi, sciarpe, tutto ciò che fa colore. Diamo un grande segno d’amore, alla faccia di chi dice che siamo lì a sperare che la squadra vada male per contestare la presidenza”.

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