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Tifo organizzato: “Lotito vuole un incontro? Prima le scuse per ciò che ha fatto in 22 anni” (VD)

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3 ore ago

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Tifo organizzato intervista Lotito protesta incontro

Il presidente Lotito ha rilasciato una lunga intervista nella quale non si capacita della protesta dei tifosi, soprattutto alla luce degli acquisti e del primato in classifica; il tifo organizzato, in tal senso, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, ha lanciato una provocazione al patron biancoceleste.

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Le parole del tifo organizzato nell’intervista sulla protesta e l’incontro con Lotito

Lotito vuole un incontro? Prima le scuse per ciò che ha fatto in 22 anni“. Questa la provocazione lanciato dal tifo organizzato biancoceleste. Di seguito, l’intervento completo in radio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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