INTERVISTE
Toni: “Gattuso è bravo a fare gruppo con i ragazzi”
A margine del World Padel Tour, evento che interessa moltissimi ex calciatori di primo piano, Luca Toni ha rilasciato un’intervista ai cronisti presenti, i quali gli hanno chiesto come giudica l’operato del suo ex compagno di nazionale, Gennaro Gattuso, oggi allenatore della Lazio.
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L’intervista a Toni sull’inizio di stagione di Gattuso
“Gattuso ha preso una legnata col Mantova e nello spogliatoio si sarà fatto sentire. Ma a parte gli scherzi, non deve essere facile lavorare in una piazza così importante come la Lazio, con i tifosi contro la società. Ma lui è bravo in queste cose, è bravo a fare gruppo con i ragazzi. Peccato non abbiano l’affetto dei propri tifosi, ma quelle sono situazioni che vanno al di là”.
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