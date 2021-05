Torino, Ansaldi: “La salvezza dipenderà da tutti, non da uno soltanto”

- Advertisement -

LAZIO TORINO INTERVISTA ANSALDI – Tra pochi istanti Lazio e Torino scenderanno in campo nel recupero della 25^ giornata di Serie A. Il difensore granata Ansaldi ha parlato della sfida ai microfoni di Skysport.

Le parole di Ansaldi

“La squadra in queste ultime due partite non ha saputo vincere. Speriamo stasera sia il momento per fare le cose giuste. Trascinatore? Tutti dobbiamo esserlo per trovare la salvezza. Non dipenderà da uno soltanto, ma da tutti e undici”.