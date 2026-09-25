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INTERVISTE

Toscano: “Contentissimo per Gattuso alla Lazio, ma la Roma può vincere lo scudetto”

Published

53 minuti ago

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Toscano intervista Lazio Gattuso

Domenico Toscano, ex allenatore tra le altre di Catania, Cesena e Reggina, nel corso di una lunga intervista rilasciata a TMW, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso e delle possibilità di scudetto della Roma.

Leggi anche: Bergomi: “Grandissimo lavoro di Gattuso alla Lazio. Roma? Ha lo status da grande”

Le parole di Toscano nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juve, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l’espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio. Inter e Roma sono le squadre più accreditate. Ma Juve e Napoli se la giocheranno. Mentre il Milan è un po indietro perché ha rinnovato il proprio organico”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
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