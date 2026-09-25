Toscano: “Contentissimo per Gattuso alla Lazio, ma la Roma può vincere lo scudetto”

Domenico Toscano, ex allenatore tra le altre di Catania, Cesena e Reggina, nel corso di una lunga intervista rilasciata a TMW, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso e delle possibilità di scudetto della Roma.

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Le parole di Toscano nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juve, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l’espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio. Inter e Roma sono le squadre più accreditate. Ma Juve e Napoli se la giocheranno. Mentre il Milan è un po indietro perché ha rinnovato il proprio organico”.

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