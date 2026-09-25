INTERVISTE
Toscano: “Contentissimo per Gattuso alla Lazio, ma la Roma può vincere lo scudetto”
Domenico Toscano, ex allenatore tra le altre di Catania, Cesena e Reggina, nel corso di una lunga intervista rilasciata a TMW, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso e delle possibilità di scudetto della Roma.
Leggi anche: Bergomi: “Grandissimo lavoro di Gattuso alla Lazio. Roma? Ha lo status da grande”
Le parole di Toscano nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juve, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l’espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio. Inter e Roma sono le squadre più accreditate. Ma Juve e Napoli se la giocheranno. Mentre il Milan è un po indietro perché ha rinnovato il proprio organico”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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