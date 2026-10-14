Totti: “Lazio squadra forte, nessuno se lo aspettava”

Il rivale di una vita, l’ex capitano della Roma Francesco Totti, nelle scorse ore ha partecipato ad un evento dedicato al nuovo album delle figurine Panini e lì ha anche rilasciato una breve intervista circa il sorprendente momento della Lazio oggi prima in campionato.

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Le parole di Totti nell’intervista sul campionato della Lazio

“Se mi aspettavo una Lazio così forte in campionato? Sinceramente no. Ma non se l’aspettava nessuno, neanche Gattuso come ho sempre detto. Però è una squadra forte, è prima in classifica, quindi chapeau”.

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