INTERVISTE
Totti: “Nessuno si aspettava la Lazio davanti a tutti”
In occasione della presentazione del suo nuovo libro “Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo”, Francesco Totti ha parlato della lotta scudetto, corsa cui si è inaspettatamente iscritta anche la Lazio: ecco le sue parole nell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport.
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Le parole di Totti nell’intervista sulla presenza della Lazio nella lotta scudetto
“Chi vince lo scudetto? È una corsa bella perché nessuno pensava che la Lazio potesse essere lì davanti a tutti con l’Inter, ma la Roma è subito dietro. Sono contento, la città merita questo palcoscenico, spero che possano arrivare più in alto possibile, con la Roma che farà il passo più lungo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
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|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
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|Roma
|17
|7
|4
|Milan
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|4
|7
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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