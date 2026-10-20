Totti: “Nessuno si aspettava la Lazio davanti a tutti”

In occasione della presentazione del suo nuovo libro “Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo”, Francesco Totti ha parlato della lotta scudetto, corsa cui si è inaspettatamente iscritta anche la Lazio: ecco le sue parole nell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport.

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Le parole di Totti nell’intervista sulla presenza della Lazio nella lotta scudetto

“Chi vince lo scudetto? È una corsa bella perché nessuno pensava che la Lazio potesse essere lì davanti a tutti con l’Inter, ma la Roma è subito dietro. Sono contento, la città merita questo palcoscenico, spero che possano arrivare più in alto possibile, con la Roma che farà il passo più lungo”.

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