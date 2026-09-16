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Trancassini (FDI): “Indagine? Le ipotesi di reato sono gravi. Dispiace vedere la Lazio così”

Published

2 ore ago

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Inchiesta della Procura di Roma con l’accusa di aggiotaggio ai danni della Lazio di Lotito, tra gli indagati Bisignani e Masi che si smarcano dalle accuse e il mondo biancoceleste in subbuglio: per parla di ciò, e molto altro, sui taccuini di Repubblica ha parlato Paolo Trancassini, deputato Fdl e presidente del Lazio club Montecitorio.

Leggi anche: “Politica e tifo contro Lotito”, inchiesta e assedio: la ricostruzione di Repubblica

Le parole di Trancassini nell’intervista sulla Lazio

Trancassini sull’inchiesta

“Non entro nel merito della vicenda, rispetto la magistratura, ma sono scenari abbastanza particolari e vengono paventate ipotesi di reato gravi. Non conosco gli atti, però devo dire che dispiace che la Lazio sia in mezzo a queste vicende e dispiace personalmente vedere lo stadio vuoto. So quanto amore c’è nella tifoseria, tra le migliori del mondo per passione e capacità di stare vicino alla squadra. C’è tanta sofferenza a vedere tutto questo da fuori“.

Trancassini sulla squadra e la separazione dal tifo

“Noi tifosi della Lazio siamo abituati purtroppo a passare sempre in mezzo tante vicende. Sembrerò superficiale, ma dico che oggi la risposta che viene dal campo è bellissima, quasi commovente, con questi ragazzi che danno tutto. Siamo in una situazione di separazione e mi auguro si trovi una sintesi tra presidenza e tifo, perché penso che così ci sia sofferenza da parte di tutti. La squadra ha bisogno di sentire calore intorno“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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