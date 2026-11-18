Ai microfoni, in esclusiva, di Claudio Troilo

Riccardo Trevisani, telecronista di fama nazionale e giornalista di Sportmediaset, ha rilasciato ai nostri microfoni una lunga intervista in esclusiva nella quale ha analizzato il grande avvio della Lazio di Gattuso, che lui in qualche modo aveva preventivato. Poi uno sguardo al derby del 13 dicembre, alla rottura in essere tra i tifosi e il presidente Lotito e più complessivamente sul campionato nella sua interezza. Di seguito, ecco l’intervista esclusiva.

Leggi anche: ESCLUSIVA – Brocchi: “Reja un papà, mi sento laziale. La finale con la Roma e quel discorso alla squadra”

Le parole di Riccardo Trevisani nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu

“Gattuso alla Lazio o farà bene bene o farà male male. Se farà bene bene, potrà riportare la Lazio in Europa”. Questo eri tu a fine maggio, e devo dire che ci hai preso. Cosa ti faceva pensare che il mister avrebbe potuto fare così bene?

“Innanzitutto la persona e l’allenatore. E’ un uomo giusto ed è molto sottovalutato come tecnico, anche il suo vice Gigi Riccio. Anche a Napoli, spesso, mi raccontavano le partite prima ancora che accadessero. I risultati poi in Italia contano troppo, ma non per me. Con il Milan fece benissimo e sfiorò la Champions, stessa cosa con il Napoli che giocava benissimo e che fece un girone di ritorno eccezionale, poi vanificato da quel gol di Faraoni con il Verona. Ricordiamo anche la Coppa Italia vinta, per di più. Quindi il grande valore del tecnico e le cose in carriera fatte mi facevano pensare che lui avrebbe potuto fare molto bene alla Lazio. Quello che non potevo sapere era se sarebbe riuscita l’operazione di ritirare su un ambiente davvero nel caos. Anche in questo è stato eccezionale, ma lui è uno empatico ed emotivamente di valore. E’ un uomo vero, schietto, sincero: anche per questo piace ai laziali”.

Secondo te cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Parlo proprio dei giocatori che c’erano lo scorso anno, i vari Belahyane, Noslin, Tavares, ma anche Frattesi che arrivava dal poco spazio all’Inter…

“Non lo so, ma certamente sono trasformati. Un lavoro psicologico fatto benissimo, ha puntato sulla loro voglia di rivalsa. Umiltà, empatia, lui è uno che parla pane al pane, ti dice le cose dritte in faccia. Sa che tasti toccare quando deve avere un ritorno. So di tante cose successe in ritiro, la discussione con Taylor e molto altro. Anche nella sua vita ha affrontato dolori importanti, quindi sa come si fa. Di lui però si parla sempre troppo della sua parte caratteriale e poco di quella da tecnico, ma è un grande tecnico”.

Temi che a gennaio verrà ceduto qualcuno?

“Non verrà ceduto nessuno, questo te lo do per certo. C’è stata una promessa di Lotito e Fabiani fatta a Gattuso, quindi da un punto di vista delle cessioni non partirà nessuno. Magari non arriverà nemmeno nessuno, ma certamente non andrà via alcun giocatore”.

Credi che la Lazio possa lottare per lo scudetto o comunque rimanere in alto fino alla fine?

“Questa è una media punti che non esiste, non la farebbe nemmeno con Guardiola in panchina. Sicuramente calerà, bisogna vedere quanto. Sarà decisivo capire come assorbirà i momenti negativi, difficili. Credo che lui abbia tutte le capacità per gestire sconfitte e negatività, assolutamente. Qualche scossone ci potrà essere, però sarà un campionato di alto livello. So che dentro la Lazio si pensa più all’Europa League che alla Champions, questo è ciò che mi dicono”.

Che derby ti aspetti il 13 dicembre? Che partita sarà?

“La Lazio a dicembre comincia un tour di un mese durissimo. Ci sarà anche la Supercoppa, oltre a Como e Inter. Il calendario è stato favorevole all’inizio, poi si complica. Per quanto riguarda il derby penso che sarà molto bello. Sono due squadre che giocano bene e ci divertiremo a guardarlo. Complessivamente la rosa della Roma è più forte e Gasperini è fortissimo. Nell’undici, solo nell’undici, la Lazio è in corsa con la Roma. Se la prendi su 17/18 giocatori, ti dico di no. Castro, Pisilli, Balerdi la Lazio in panchina non li ha. Poi Mora, Dybala, De Ronn e te ne potrei fare altri. Il livello è molto alto, però la partita si gioca in undici. Poi molto dipenderà anche dal livello fisico, la Roma arriverà con 5/6 partite giocate in più”.

Si parla di ipotesi Leicester, tu la escludi?

“Assolutamente no. Escluderla, soprattutto in questo momento, sarebbe impensabile. Ti dico 3% ipotesi Leicester, 30% Champions League e 67% Europa League. Facevo un calcolo la scorsa volta: se la Lazio d’ora in avanti va a una media bassa, 1,3 punti a partita, farà 35 punti. Con i 29 attuali arriverebbe a 64 che vorrebbe dire almeno Europa League”.

La rottura tra i tifosi laziali è Lotito pensi sia definitiva o si può trovare un compromesso?

“Vedere l’Olimpico vuoto è brutto, lo capisco, ma penso sia insanabile la frattura. Ti dico però una cosa: sono stato a Reggio Emilia ed è stata una cosa eccezionale. Lì ho pensato per la prima volta al Leicester. Una mistica che ti rapiva il cuore, difficile vedere una cosa del genere ai giorni d’oggi. L’affetto, la vicinanza, l’empatia, è stata proprio una cosa commovente. Per questo ti dico che il 3% Leicester non lo posso escludere”.

Che giudizio dai del Sarri attuale all’Atalanta e di quello dello scorso anno alla Lazio?

“Non mi aspettavo la brutta stagione attuale, però lo scorso anno Sarri ha fatto male. Un nome su tutti te lo dimostra: Belahyane. Il ragazzo ha avuto difficoltà anche con i carichi di lavoro di Gattuso, poi però ha reagito ed è venuto fuori. Sarri lo scorso anno ha fatto male, poteva fare di più. Sull’Atalanta invece gli do colpe relative perché con Gasperini si giocava in maniera completamente diversa”.

Scudetto, zona Europa e lotta per non retrocedere: che previsioni fai?

“Per il titolo la squadra più forte è l’Inter, di questo ne sono convinto. Io credo che farà oltre 90 punti e non penso che la Roma ci possa arrivare. Le altre tre saranno Roma, Como e Lazio. Il Milan è discontinuo, al momento non la vedo tra le prime quattro. Per la zona retrocessione, invece, le indiziate sono quelle. La Fiorentina non penso rischi nulla”.

Ti aspettavi l’esonero di Aquilani?

“Assolutamente no, anche perché c’erano tutte le possibilità e il tempo per poter recuperare. Secondo me è un ottimo allenatore”.

Che giudizio dai del nuovo corso di Mancini con la Nazionale?

“Non me lo aspettavo così impattante fin da subito, invece è ripartito alla grande. Può fare benissimo”.

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP