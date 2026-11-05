Trevisani: “A marzo Lazio ancora in corsa scudetto e per la Champions…”

Riccardo Trevisani, negli studi di Cronache di Spogliatoio, ha espresso un’idea molto chiara sul percorso scudetto della Lazio e sulle possibilità di qualificarsi in una competizione europea.

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Le parole di Trevisani sul possibile scudetto della Lazio.

“Per me a marzo la Lazio sarà ancora in lotta Scudetto. Se da qui alla fine fa 1.3 punti, media da retrocessione, va comunque in Conference. Non continuerà oltre 2.5, ma starà su 1.6/1.7. Stiamo parlando di 75 punti, è Champions League”

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