Turati: “Giocato contro squadra forte, rimbocchiamoci le maniche o diventa dura”

Il portiere del Sassuolo Stefano Turati ha commentato il risultato della gara persa contro la Lazio in un’intervista ai microfoni di Dazn.

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Le parole di Turati nell’intervista post Sassuolo-Lazio

Sulla partita

“Dopo una partita così c’è poco da parlare. Oggi abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi. Cerco di essere lucido guardando i lati positivi, rimboccandoci le maniche sennò diventa dura.”

Che spiegazioni ti sei dato?

“Ti vorrei rispondere ma non so darti una risposta. Non sono lucidissimo, sono parecchio nervoso. Siamo fragili e sembra che appena succede una mezza roba finisce la partita, non capisco perché. Siamo una squadra forte. Lunedì abbiamo un’altra partita e dobbiamo uscire da questa situazione.”

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