INTERVISTE
Turati: “Giocato contro squadra forte, rimbocchiamoci le maniche o diventa dura”
Il portiere del Sassuolo Stefano Turati ha commentato il risultato della gara persa contro la Lazio in un’intervista ai microfoni di Dazn.
Leggi Anche: Aquilani: “La fragilità difensiva ci mette in allarme. Ogni volta che venivano giù ci facevano male”
Le parole di Turati nell’intervista post Sassuolo-Lazio
Sulla partita
“Dopo una partita così c’è poco da parlare. Oggi abbiamo giocato contro una squadra più forte di noi. Cerco di essere lucido guardando i lati positivi, rimboccandoci le maniche sennò diventa dura.”
Che spiegazioni ti sei dato?
“Ti vorrei rispondere ma non so darti una risposta. Non sono lucidissimo, sono parecchio nervoso. Siamo fragili e sembra che appena succede una mezza roba finisce la partita, non capisco perché. Siamo una squadra forte. Lunedì abbiamo un’altra partita e dobbiamo uscire da questa situazione.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
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|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
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|8
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|8
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|7
|8
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|Fiorentina
|4
|8
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|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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