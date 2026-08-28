Turci: “Zhegrova? Giocatore fuori dal comune, vorrei vederlo alla Lazio. Poi sui tifosi e Gattuso…”

Il giornalista Tommaso Turci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale nel corso di Lazio Night, ha parlato del mercato della Lazio e della situazione in casa biancoceleste. Focus su Zhegrova e Pinamonti.

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Le parole di Turci nell’intervista sul mercato della Lazio

Turci su Zhegrova

“Zhegrova è un giocatore con una tecnica di base fuori dal comune. A livello di continuità è sempre un po’ mancato, raramente gioca una partita intera. Poche volte ha fatto più di sessanta minuti. A volte fa sparire la palla e la fa ricomparire o fa la giocata che ti fa vincere la partita. L’unico dubbio è sulle garanzie fisiche. A me intrigherebbe vederlo alla Lazio, ma sarebbe una scommessa. In biancoceleste verrebbe responsabilizzato ulteriormente. Lo potrebbe spingere ad alzare il livello. Rispetto a Cancellieri parliamo di due giocatori con status completamente diversi“.

Turci su Pinamonti

“Sono curioso di vedere Pinamonti in una piazza importante. Si è sempre parlato di un giocatore da doppia cifra e continuo, ma non è mai riuscito a fare uno step in una società dove poteva confrontarsi con le pressioni. Può alzare il suo livello e può ancora migliorarsi. Parliamo di un attaccante con buona pulizia del pallone e premiare gli inserimenti. L’ho visto fare prestazioni trascinanti”.

Turci sulla protesta dei tifosi

“Questa situazione non si può sottovalutare. Nella scorsa stagione ho avuto i brividi durante Lazio Milan che raramente ho provato. Il pubblico ha vinto quella partita. Sportivamente parlando è stata una battaglia emotiva che ha trascinato la squadra. Oggi è un peccato che in questo contesto i giocatori possano fare fatica a esprimersi. Non è facile per loro, figuriamoci per tutti gli addetti ai lavori. Non si può sottovalutare questo aspetto”.

Turci su Gattuso

“Gattuso di situazioni tranquille non le vuole vivere. Gli piace buttarsi in situazioni dove riesce a dare tutto. Poi a volte riesce, altre volte no. All’inizio ero molto scettico, poi ho pensato che lui è uno in grado di fare gruppo. L’ho seguito da vicino al Milan e lui dai giocatori si fa voler bene. Poi, ovviamente, i risultati devono accompagnare”.

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