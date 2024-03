Juric: "Sfortunati contro la Lazio, sul palo di Sanabria"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JURIC CONFERENZA STAMPA TORINO LAZIO- L'allenatore del Torino, Ivan Juric, ripensa alla sfida persa con la Lazio durante la conferenza stampa di presentazione al prossimo match dei granata, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Le parole di Juric sulle ultime partite

"Non abbiamo sofferto, ma gli episodi sono stati devastanti. Possiamo affrontare chiunque e fare risultato, bisogna essere decisivi in zona gol ed evitare errori difensivi come contro la Lazio".

Su Sanabria

"Tra Lazio, Lecce e Roma ha avuto sette occasioni da gol senza segnare, fisicamente sta benissimo. Speriamo che si sblocchi, si allena bene. E ha avuto anche un po' di sfortuna con il palo contro la Lazio".