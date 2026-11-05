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Ursino, ds Reggina: “Nessun problema multiproprietà, Lotito è qui per restare”

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2 ore ago

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Ursino intervista multiproprietà Lotito

Multiproprietà no problem per Claudio Lotito, stando all’ultima intervista del direttore sportivo della Reggina Beppe Ursino, il neo presidente amaranto in caso di promozione del club non sarà costretto a vendere ma troverà una soluzione per avere sei gli amaranto che la Lazio sotto la sua gestione. Ecco cosa ha detto alla Gazzetta del Sud.

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Le parole di Ursino nell’intervista su Lotito e la multiproprietà

“Lotito troverà una soluzione. Non è un investitore di passaggio, ma un imprenditore che vuole creare le condizioni per un progetto a lungo termine. Potrebbe ripercorrere quanto fatto a Salerno. Non mollerà di un centimetro e, quando si mette in testa un obiettivo, fa l’impossibile per raggiungerlo. I tifosi non devono preoccuparsi. Comprendo il loro stato d’animo, ma vi assicuro che Lotito tiene molto ai colori amaranto”.

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