Vaciago: “Gattuso ha valorizzato calciatori che erano bolliti”

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, durante la trasmissione Processo al Campionato, in onda sul canale YouTube della nota testata, ha speso parole di elogio per la Lazio.

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Il giudizio di Vaciago sulla Lazio.

“La Lazio è la squadra che mi ha sorpreso di più. La prova sarà domenica contro la Juve. Un buon test per la Lazio. Gattuso è riuscito a rimotivare una squadra, è riuscito a valorizzare l’acquisto di Frattesi. Il lavoro di Gattuso nel rimotivare giocatori che lo scorso anno erano bolliti e oggi giocano all’altezza del loro livello. Una squadra che sarà da tenere in conto per i primi quattro posti.

Alla Juve al momento avrei visto bene un centrocampista di carattere. Anche più esperto di Frattesi, che non ha quella personalità che serve per far fare il salto di qualità alla Juve. Una questione di pressioni che a Roma non ha e sta giocando con la testa libera. Solo alcuni acquisti sono serviti ad aggiungere qualcosa alla Juve. Non è Frattesi l’uomo che ti risolve, ma in questo momento chi ti manca, ancora più del centravanti, un giocatore di grande personalità che ti fa fare il salto di qualità. Rimpianto Frattesi? No, per me si sarebbe perso”.

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