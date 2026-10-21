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INTERVISTE

Valentini: “Gattuso ha dato alla Lazio un’anima, ha trasferito le sue caratteristiche alla squadra”

Published

37 minuti ago

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Valentini intervista Lazio Gattuso 21 ottobre

Antonello Valentini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, durante la quale ha detto la sua sul lavoro di Gennaro Gattuso con la Lazio.

Leggi anche: Giaccherini: “La Lazio ha dominato la partita con la Juventus”

L’intervista di Valentini su Gattuso alla Lazio

“L’ho sentito in occasione della vittoria a Torino e si conferma un personaggio genuino. Gattuso ha dato alla Lazio un’anima e ha trasferito le sue caratteristiche alla squadra. Sono condizionato dall’affetto che ho nei suoi confronti e ora nelle prossime gare dovrà cercare di consolidare quanto costruito”.

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