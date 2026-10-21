INTERVISTE
Valentini: “Gattuso ha dato alla Lazio un’anima, ha trasferito le sue caratteristiche alla squadra”
Antonello Valentini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, durante la quale ha detto la sua sul lavoro di Gennaro Gattuso con la Lazio.
Leggi anche: Giaccherini: “La Lazio ha dominato la partita con la Juventus”
L’intervista di Valentini su Gattuso alla Lazio
“L’ho sentito in occasione della vittoria a Torino e si conferma un personaggio genuino. Gattuso ha dato alla Lazio un’anima e ha trasferito le sue caratteristiche alla squadra. Sono condizionato dall’affetto che ho nei suoi confronti e ora nelle prossime gare dovrà cercare di consolidare quanto costruito”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE8 ore ago
Flaminio, nuovo tavolo in comune: Lotito lunedì è stato in Campidoglio
-
INFORTUNATI7 ore ago
Marusic spinge per rientrare, ma Gattuso frena: ecco come sta il montenegrino
-
NOTIZIE3 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI8 ore ago
Finalmente Cancellieri! L’esterno recupera, rieccolo contro il Parma