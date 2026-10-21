Valentini: “Gattuso ha dato alla Lazio un’anima, ha trasferito le sue caratteristiche alla squadra”

Antonello Valentini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb, durante la quale ha detto la sua sul lavoro di Gennaro Gattuso con la Lazio.

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L’intervista di Valentini su Gattuso alla Lazio

“L’ho sentito in occasione della vittoria a Torino e si conferma un personaggio genuino. Gattuso ha dato alla Lazio un’anima e ha trasferito le sue caratteristiche alla squadra. Sono condizionato dall’affetto che ho nei suoi confronti e ora nelle prossime gare dovrà cercare di consolidare quanto costruito”.

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