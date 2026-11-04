Valentini: “Roma e Lazio le squadre più belle da vedere, Gattuso tiene i piedi per terra”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto il dirigente Antonello Valentini che ha esaltato Gattuso e la sua Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Valentini sulla Lazio di Gattuso.

“La Lazio sta vivendo un grande periodo di gioia e Gattuso ha trasmesso alla squadra il suo carattere, che personalmente conosco benissimo. È sempre stato con i piedi per terra e infatti ora parla dei punti che mancano alla salvezza, fa parte del gioco. Non c’è dubbio però che i biancocelesti e la Roma sono le squadre più belle da vedere”

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